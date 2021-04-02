Лучшие книги по рекомендациям Alina Pash, которые помогут найти себя
Многие звезды черпают свое вдохновение из книг, и Alina Pash – не является исключением. Артистка обожает читать разнообразную литературу – от аюрведических философов до украинских писателей.
Источник:"Новый канал"
Недавно Alina Pash выпустила саундтрек к пятому сезону реалити "Від пацанки до панянки", который "пробирает до мурашек". Какими книгами вдохновляется и что советует почитать – Alina Pash рассказала Новому каналу на записи трека.
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Отец мне говорил: "Алина, читай сейчас. Потому что потом время будет уходить очень быстро". И слава Богу, я поняла, что в книгах есть смысл. Они помогают мне побыть наедине с внутренним миром. Советовала бы читать разные жанры: от философских книг до детских. Ведь в каждом произведении ты чувствуешь себя по-своему,
– отметила артистка.
Но есть книги, которые в последнее время очень впечатлили певицу.
- "Невыбирающее осознавание" Джидду Кришнамурти. Мне очень импонирует его философия.
- Также очень люблю украинских писательниц. Перечитала "Марусю Чурай", "Снег во Флоренции" Лины Костенко, "Лісову пісню" Леси Украинки.
- Недавно прочитала Valse melancolique Ольги Кобилянской. Там три женские истории, которые так тонко показывают характер каждой героини, что ты можешь их примерить на себя.
- А еще открыла для себя отечественного писателя родом из Житомира Валерия Шевчука. Его роман "Исповедь" очень впечатлил", – добавила звезда.
Alina Pash / Фото пресс-службы "Нового канала"
Певица советует заглядывать и в детские книжки.
"Одна из таких – "Разбойник Пинтя у Заклятому місті". Это сказка как будто и написана для детей, но там столько образов, которые и взрослые могут понять. Я ее прочитала за два дня на одном дыхании", – говорит Alina Pash.
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