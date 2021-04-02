Многие звезды черпают свое вдохновение из книг, и Alina Pash – не является исключением. Артистка обожает читать разнообразную литературу – от аюрведических философов до украинских писателей.

Недавно Alina Pash выпустила саундтрек к пятому сезону реалити "Від пацанки до панянки", который "пробирает до мурашек". Какими книгами вдохновляется и что советует почитать – Alina Pash рассказала Новому каналу на записи трека.

Интересно Это сделало его успешным: Билл Гейтс рассказал, как он читает книги

Отец мне говорил: "Алина, читай сейчас. Потому что потом время будет уходить очень быстро". И слава Богу, я поняла, что в книгах есть смысл. Они помогают мне побыть наедине с внутренним миром. Советовала бы читать разные жанры: от философских книг до детских. Ведь в каждом произведении ты чувствуешь себя по-своему,

– отметила артистка.

Но есть книги, которые в последнее время очень впечатлили певицу.

"Невыбирающее осознавание" Джидду Кришнамурти. Мне очень импонирует его философия.

Джидду Кришнамурти. Мне очень импонирует его философия. Также очень люблю украинских писательниц. Перечитала "Марусю Чурай", "Снег во Флоренции" Лины Костенко, "Лісову пісню" Леси Украинки.

Лины Костенко, Леси Украинки. Недавно прочитала Valse melancolique Ольги Кобилянской. Там три женские истории, которые так тонко показывают характер каждой героини, что ты можешь их примерить на себя.

Ольги Кобилянской. Там три женские истории, которые так тонко показывают характер каждой героини, что ты можешь их примерить на себя. А еще открыла для себя отечественного писателя родом из Житомира Валерия Шевчука. Его роман "Исповедь" очень впечатлил", – добавила звезда.





Alina Pash / Фото пресс-службы "Нового канала"

Певица советует заглядывать и в детские книжки.

"Одна из таких – "Разбойник Пинтя у Заклятому місті". Это сказка как будто и написана для детей, но там столько образов, которые и взрослые могут понять. Я ее прочитала за два дня на одном дыхании", – говорит Alina Pash.