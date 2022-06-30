Голлівудська зірка Мазепа, Харчишин, Go_A та інші: найкращі інтерв'ю червня

Попри кровопролитну війну в Україні, яку розгорнула Росія, журналісти 24 каналу продовжують працювати на інформаційному фронті. За останній місяць вдалось поспілкуватись з багатьма артистами та акторами, які кожен по-своєму проживають важкі часи.

Зважаючи на еміграцію багатьох артистів або ж виступи за кордоном, ми спілкувались з артистами як наживо, так і за допомогою сучасних технологій. Втім, усім вдалось поділитись, як вони продовжують жити далі, чи торкнулась їх війна особисто та як близько вони бачать перемогу України.

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Пропонуємо вам найяскравіші цитати з інтерв'ю та посилання, аби насолодитись хорошим чтивом, якщо ви пропустили наші розмови раніше.

"Не відкладайте життя на потім", – інтерв'ю з Олею Цибульською

"Моє життя зупинилось на 5 – 7 днів у той момент, коли мої батьки були в Ірпені в окупації, і коли я не знала, чи вони живі. Ніхто не знав: ні я, ні брат, тому що не було світла, води, не було зв’язку на тій території, де була їхня квартира, яка зараз розбомблена, знищена. Вони були в окупації до останнього, і ніхто не міг сказати, чи живі вони – туди не могли зайти ні волонтери, ні військові. От тоді, мені здається, я померла, тому що в мене не було жодних емоцій, я сиділа в кутку, гортала новини, постійно намагалася комусь додзвонитися, щось вияснити, прочитати якісь телеграм-канали про те, що там відбувається. Це був момент зупинки, скам’янілості", – Оля Цульська.

Інтерв'ю з Олею Цибульською у відеоформаті: дивитись онлайн

"Війна стала великою перешкодою", – інтерв'ю з Денисом Івановим

"Як і в багатьох інших українців, перший місяць війни був дуже складний: було важко сконцентруватися на поточних завданнях з приводу фестивалю, бо багато людей евакуйовувалися, було незрозуміло, який вигляд матиме країна взагалі. Але потім потрохи ми зібралися докупи, і я б навіть сказав, що підготовка до фестивалю "Чілдрен Кінофест" нам самим допомогла психологічно відновити здатність концентруватися і робити свою справу попри складні обставини", – Денис Іванов, гендиректор фестивалю "Чілдрен Кінофест" і продюсер фільму Сенцова "Носоріг".



Денис Іванов про "Чілдрен Кінофест" в час війни / Фото 24 каналу

Про службу сина, зруйнований дім та Євробачення: інтерв'ю з Валерієм Харчишиним

"Бачив, як до кордону просувається колона з чоловіками, записав відеозвернення, щоб вони поверталися. Я звернувся до чоловіків у прямому ефірі, коли мене перевозив хтось з тероборони і паралельно вів розмову про те, як він перевозить чоловіків за кордон за тисячі доларів. Він потім зрозумів, що я відомий, спитав, чи блогер. Я сказав: "Так, і тобі п*здець". Він перелякався, питав, чи нікому його не здам. Я тоді на емоціях сказав: "Ну що ти таке робиш? Ти заробляєш гроші, коли люди втікають від війни", – Валерій Харчишин.

Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним у відеоформаті: дивитись онлайн

Про приквел "Джона Віка" та війну: інтерв'ю з голлівудською акторкою Мазепою

"Коли я говорила зі своїм батьком, то я його спитала: "Скажи, як про це (походження прізвища, – 24 канал) можна дізнатися більше?". Хоч батько раніше казав мені, що це справді можливо. Взагалі мій і мого тата дідусі, вони з Батурина. Тобто звідти, де був Мазепа. І тато мого дідуся загинув у 1941 році на війні. Багато деталей загубилося, але я точно знаю, що у мого тата є ще два двоюрідних брати, про яких він не знав, але зараз намагається знайти з ними зв’язок. Що цікаво, мого дідуся звали Іван – Іван Мазепа. І мама його казала, що його назвали на честь прапращура. Тобто, напевно, Івана Мазепи", – Марина Мазепа.



Марина Мазепа розповіла про українське коріння / Фото 24 каналу

Про тріумф Kalush, скандал з Федишин і погрози з Росії: інтерв'ю з солісткою Go_A

"Я дуже хочу вірити, що наступне Євробачення відбудеться в Україні, і готова робити все, аби наблизити нашу перемогу й нарешті вигнати ворога з нашої країни. Дуже хочеться вірити, що наступного року ми забудемо це все як страшний сон. Звісно, наша країна вже не буде іншою. У нас країна дуже травмована, люди втратили свої домівки. Можливо, хтось скаже, що нам не до Євробачення, але я вважаю, що Євробачення – це в першу чергу привід ще раз поговорити про Україну. Євробачення – це можливість заявити про себе на весь світ і спонукати людей більше говорити про Україну, і як наслідок – більше допомагати Україні. Тому будь-які такі інфоприводи для нас важливі", – Катерина Павленко, солістка гурту Go_A.



Катерина Павленко розповіла про Євробачення / Фото 24 каналу

Найбільша історія мого життя, – інтерв’ю з героєм Праттом про "Світ Юрського періоду 3"

"Для мене було неймовірною честю попрацювати разом із Семом Нілом, Лорою Дерн та Джеффом Голдблюмом! Я обожнював "Парк Юрського періоду" в дитинстві та ці актори завжди були для мене іконами кінематографа. Передивляючись ту трилогію, я навіть уявити не міг, що колись стану актором і працюватиму з ними пліч-о-пліч. Працюватиму зі справжніми легендами! Таке відчуття, ніби я зірвав куш, граючи в лотерею. Це неймовірні емоції!" – Кріс Пратт.



Кріс Пратт про зйомки третього "Світу Юркського періоду" / Фото 24 каналу