Найдовше у Голлівуді: Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився з дружиною після 10 років

Американський актор Арнольд Шварценеггер нарешті завершив шлюборозлучний процес, який нарекли найдовшим у Голлівуді. Зірка кіно офіційно розлучився з ексдружиною Марією Шрайвер. Вони перебували у шлюбі 25 років, проте 10 наступних – розлучались.

Племінниця президента США Джона Кеннеді, Марія Шрайвер, яка працює журналісткою, одружилась з Арнольдом у 1986 році. Подружжя народило та виховало чотирьох дітей, але всього через тиждень після народження останньої Марія дізналась про позашлюбну дитину чоловіка.

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Він виявився батьком сина їхньої покоївки Мілдред Баена, з якою Шрайвер цілих 14 років була у хороших дружніх стосунках та фінансово їй допомагала. Про те, що жінка народила саме від нього, актор визнав лише у 2011 році. Тому у чоловіка "з'явилась" ще одна, п'ята дитина – син Джозеф, який дуже схожий на свого 74-річного батька.



Арнольд Шварценеггер з позашлюбним сином Джозефом / Фото з інстаграму хлопця

Шрайвер була настільки шокованою звісткою, що у 2011-му негайно подала на розлучення. Відтак, шлюборозлучний процес тривав 10,5 років, і лише 28 грудня 2021 року пара підписала всі необхідні документи.

Чому розлучення тривало так довго, журналісти достеменно не знають, але зазначають, що у пари "не було сильної мотивації" для швидкого розлучення. За 25 років спільного шлюбу Арнольд та Марія заробили 400 мільйонів доларів та багато нерухомості, тому процес розподілу майна та грошей був досить виснажливим. Все ускладнювалось тим, що вони не укладали шлюбний контракт.



Арнольд Шварценеггер з ексдружиною Марією та дорослими дітьми / Фото Getty Images

Які стосунки склались у сім'ї