Олександр Педан назвав найбільшу помилку путіна та росіян за останні 8 років

російська пропаганда діяла в Україні постійно. Однак росіянами не вдалося розколоти нашу державу. Повномасштабне вторгнення лиш згуртувало українців. На думку Олександра Педан, вклад в російську пропаганду і став головною помилкою путіна за останні 8 років.

З 2014 року російська влада вкладала величезні кошти у пропаганду, а не у відбудову тимчасово окупованих територій України. В інтерв'ю 24 каналу Олександр Педан саме це назвав найбільшою помилкою окупантів.

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Олександр Педан про помилку путіна та росіян

Настав час відмовитися від всього російського. Зараз дуже важливо розвивати своє, українське. Адже ми постраждали саме через те, що вживали різні продукти ворога, дозволяли йому бути присутнім на українських землях: "Вони тут дуже глибоко сиділи і багато людей справді ототожнювали себе з "рашою". Ви подивіться на регіони, які ми звільняємо – там є деякі люди, які сидять у підвалах шкіл, під окупацією росії, їх не годують, ставляться як до тварин, їхні родичі гинуть та вмирають на очах, когось розстрілюють, а потім, коли приходять українці і приносять їжу, то вони: "Це ж русскіє прийшли вже?". Вони чекають досі. Ви усвідомте, наскільки це глибоко".

Більшість проукраїнських людей вже виїхали з окупованих територій чи населених пунктів, де зараз проходить лінія фронту. Це ті люди, які розуміють, що в Україні безпечно, ототожнюють себе з Україною. Однак все одно є ті, хто залишається в окупації, чекає на "рускій мір": "Ну що я можу сказати – квиток в росію, там "все добре, там мир, злагода, там економіка, виплачують зарплати", але перед тим подивіться, що сталось за 8 років у Донецьку і Луганську".

Найбільшу помилку, яку зробив путін – це те, що він та його підлеглі просто займались пропагандою, а не вкладались у східні регіони. Якби вони за ці 8 років вкладали в економіку так званих "лнр і днр", створили умови для тих, хто сумнівався й думав про росію, то вони б досягнули набагато більшого, на жаль. Але вони цього не зробили. Вони зробили класичну радянську помилку: розкрали всі бюджети, вкладалися в пропаганду, зброю, шпигунів і ДРГ,

– підкреслив Педан.

Інтерв'ю з Олександром Педаном у відеоформаті: дивіться відео онлайн