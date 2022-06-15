"Найагресивніших я заблокувала": зірка Go_A розповіла, як діти з Росії бажали їй "здохнути"

Лідерка гурту Go_A у нашому інтерв'ю поділилась, що рівень агресії Росії поширився навіть на їхніх малих дітей. Каже, що від початку вторгнення їй писало чимало юних користувачів мережі, де бажали їй особисто померти, а Україні – швидше приєднатись до Росії.

Раніше Катерина Павленко ділилась, що після 24 лютого частина росіян від неї відписалася, а найбільш агресивних вона заблокувала. На запитання, що "прилітало" від них у дірект, каже, що після листувань з деякими росіянами зрозуміла, що їх не змінити. Особливо їй прикро за дітей.

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Різне. Були діти, які банально без агресії писали: "Скоро Україна стане частиною Росії". Коли я почала виставляти сторіс з кадрами війни, почали писати: "Це ви самі себе бомбите". У перші дні війни в мене вже зникла будь-яка толерантність, бо ще до цього в мене були надії, що все-таки діти не винні в тому, що вони народилися в Росії, і не мають страждати за батьків. Але ці сторіс розкрили такий пласт негативу й справжнього ставлення до України, що я зрозуміла, що тих людей не змінити,

– каже Павленко.

Зізнається, що бувало і таке, що їй писали "хороші діти, які так само страждали від цього невігластва" і їй було їх щиро шкода, але більшість все ж була дуже агресивною.

"Там така політика, там таке виховання з самого дитинства, люди живуть у цьому середовищі. Те, що якась там українська артистка щось там скаже, маловірогідно, що це на когось вплине. Хоча ми рік з цими дітьми жили, спілкувалися, вони заходили на мої прямі ефіри, присилали мені подарунки. Тобто я намагалася підпрацьовувати психологом, бо мені завжди дуже шкода дітей, особливо самотніх і тих, яких ніхто не розуміє. Але потім ти просто бачиш справжнє ставлення цих людей до України, і ти розумієш, що немає сенсу щось доводити цим людям. Ти один не впораєшся з цією машиною пропаганди, яка несеться там уже багато років. Тому не треба триматися за ці ілюзії", – додає зірка.

Вона каже, що найагресивніших – заблокувала, але буває і таке, що "проскакують" повідомлення: "Ой, Катя, представляешь, у нас закрыли сегодня каток, потому что Украину бомбят. Как вы уже задолбали своими бомбежками, скорее бы вы сдохли"…

Війна взагалі розкрила багато людей з того боку, з якого ми не очікували, бо в кризових моментах найбільше проявляються люди. У мене є друзі, які мене приємно здивували, є друзі, які мене розчарували. Дуже легко бути хорошою людиною, коли ти живеш у комфорті, коли нічого не загрожує тобі. Ти можеш одягати маску хорошої людини, і всі будуть сприймати тебе як класного чувака. Але коли з'являються такі штуки, то дуже швидко все випливає,

– переконана Катерина.

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