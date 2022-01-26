Навіть не мріяла, – солістка гурту KAZKA про несподівану участь у "Голосі країни"

Лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька взяла участь у новому сезоні "Голосу країни" як суддя. Вона поділилась враженнями від тренерства.

У 12 сезоні шоу "Голос країни" з'явилось нововведення – 5 тренерське крісло "Другий шанс". Його зайняли лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька та Андрій Мацола, які обиратимуть учасників у свою команду, якщо від них "відмовляться" інші судді.

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Солістка KAZKA про участь у "Голосі країни"

Олександра Заріцька розповіла про свої враження від участі у вокальному проєкті. Вона поділилась, що для неї це – велика честь.

Перед вами 5 тренерка нового сезону "Голосу країни"! Якщо чесно, я про таке навіть не мріяла. І для мене – це велика честь! Але, звичайно, найбільша радість – це давати другий шанс чудовим талановитим учасникам. Другий шанс, якого у мене, як у колишньої учасниці, на жаль, не було,

– зізналась співачка.

Лідерка KAZKA додала, що новий сезон буде таким самим несподіваним, як і його початок: "Обіцяю вам, що цей сезон буде крутим та несподіваним і вірю, що цього року ми відкриємо усій країні нові імена достойних артистів!".



Олександра Заріцька та Андрій Мацола / Фото з інстаграму гурту

, що на прем'єру 12 сезону "Голосу країни" Олександра Заріцька приміряла стильний комплект кольору електрик. Вона з'явилась в ефектному вбранні, повторивши образ Кім Кардашян

Нагадаємо, що Олександра Заріцька вже брала участь у вокальному проєкті як учасниця, у 2014 році. Тоді вона потрапила у команду Ані Лорак. Майбутня зірка вилетіла з "Голосу" під час відбіркового етапу нокаутів.

"Голос країни" 4 сезон, вибір наосліп – Олександра Заріцька – "Price tag": дивіться відео онлайн

Текст публікації KAZKA

Перед вами 5 тренерка нового сезону "Голосу країни"! Якщо чесно, я про таке навіть не мріяла. І для мене – це велика честь! Не лише брати участь у шоу, а й розділяти це тренерське крісло з Андрієм Мацолою. Ми справжня команда!

Але, звичайно, найбільша радість – це давати другий шанс чудовим талановитим учасникам. Другий шанс, якого у мене, як у колишньої учасниці, на жаль, не було.

Обіцяю вам, що цей сезон буде крутим та несподіваним і вірю, що цього року ми відкриємо усій країні нові імена достойних артистів!