"Навіть в миші офіцерське є звання": Леся Нікітюк записала пісню-тролінг російської пропаганди

Українська блогерка й телеведуча Леся Нікітюк оригінально висміяла фейк російської пропаганди про біологічну зброю в Україні. Вона записала пісню, переспівавши "Сіру птаху".

Телеведуча й блогерка Леся Нікітюк знаходить час для того, щоб підбадьорювати українців. Днями вона записала пісню, висміявши російську пропаганду.

До слова Леся Нікітюк показала, як окупанти брутально знищили її транспорт з "Le Маршрутка"

Леся Нікітюк записала "біологічну пісню"

Ведуча переспівала знамениту пісню "Сіла птаха" на новий лад, замінивши слова. Вона записала трек про "біологічну зброю" в Україні, яка робить дітей схожими на Бандеру, та стирає з пам'яті російську мову. Так Леся Нікітюк потролила кремлівську пропаганду.

Ловіть нову біологічну пісню від нашої компанії,

– поділилась зірка.

Леся Нікітюк – "Сіла птаха": дивіться відео

, українські артисти саме у композиціях висловлюють емоції й почуття, якими переймаються через повномасштабну війну. Чимало зірок вже випустили треки, що надихають й підбадьорюють – їх можна прослухати за посиланням

Текст пісні Лесі Нікітюк

Сіла птаха українська жовтокрила

на паркані москалівського Кремля –

новий вірус розпиляти прилетіла,

щоб не було в світі більше москаля.

Тую птаху вчені західні ростили

у таємних голуб'ятнях за Дніпром.

Електронний чіп у голову їй вшили,

щоб Росію вона мітила гівном.

Тая птаха пострашніше байрактара,

баб із неба буде оплодотворять.

І всі діти будуть схожі на Бандеру,

і не зможуть по-кацапськи розмовлять.

А іще в нас на озброєнні є гуси –

вони в небі літаки таранять всі.

Мітять влучно голуби піхоту руських,

потім кучно серуть градом горобці.

Бійтесь, суки, бо у нас "на Украине"

навіть в миші офіцерське є звання.

В лісі й полі, під землею і на небі

ненавидять усім серцем москаля.