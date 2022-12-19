"Думали зірвати Нацвідбір": Вєрка Сердючка поглузувала з росіян і показала фото з лаштунків
Джерело:Вєрка Сердючка
Артистка Вєрка Сердючка була запрошеним гостем на Нацвідборі на Євробачення-2023. Вона показала кадри з лаштунків і поглузувала з росіян, які напередодні влаштували ракетну атаку.
17 грудня відгримів довгоочікуваний Національний відбір на Євробачення-2023. Цього року Андрій Данилко не був членом журі, але став запрошеним гостем в образі Вєрки Сердючки разом з бендом і "мамою" Інною Білоконь.
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Вєрка Сердючка поглузувала з окупантів
Артистка опублікувала світлини, які зробила за лаштунками в київській підземці, де й проходив фінал Нацвідбору. На фото Андрій Данилко позує як без образу, так і в ньому. Сердючка з мамою продемонструвала середній палець окупантам, які напередодні (16 грудня) влаштували ракетну атаку.
Що, думали зірвати нам Нацвідбір?
– написав Данилко під фото.
Вєрка з "мамою" / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки
Данилко і Білоконь / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки
Яким був Нацвідбір: коротко
17 грудня відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2023. Сам захід проходив у Києві, на станції метро "Майдан Незалежності". Ведучими були Тимур Мірошниченко, Злата Огнєвіч та Катерина Павленко.
Судді – Тарас Тополя, Джамала, Юлія Саніна – оцінювали десятьох фіналістів: Moisei, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, OY Sound System, FIINKA, DEMCHUK, Jerry Heil, TVORCHI, KRUTЬ. Глядачі обирали фаворита вперше в мобільному додатку Дія.
Переможцями Національного відбору став гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. Друге місце посіла Марина KRUTЬ, а третє – Jerry Heil.