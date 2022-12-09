Тимур Мірошниченко прокоментував обурення Кароль голосуванням за журі Нацвідбору

Тіна Кароль залишилась невдоволеною голосуванням за журі Нацвідбору Євробачення. Тимур Мірошниченко зізнався, що Євробачення та скандали – невіддільні.

Українці мали можливість самостійно обрати членів журі Національного відбору на Євробачення-2023. Цього разу залишилися невдоволеними зірки, зокрема, Тіна Кароль.

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Тимур Мірошниченко про скандал з Тіною

Ведучий Національного відбору-2022 поділився, що Євробачення і скандали – одна площина. Тому, схоже, він нічим не здивований.

Якось так історично склалися. У цьому році організатори після тогоорічних скандалів зі складом журі, коли всі були невдоволені їхньою роботою, зробили все, щоб максимально віддати цю можливість обрати людям. Зробили! Сотні тисяч людей проголосували, все одно не те!

– прокоментував Тимур Мирошниченко.

Сам ведучий поділився, що також долучався до голосування за суддю. Але його чи її імені він не розсекретив. "Я проголосував і ця людина буде у складі журі. Якщо скажу, за кого проголосував, Тіна Кароль образиться", – пожартував Тимур.

Про що йде мова

У Дії українці мали можливість пройти голосування за членів журі Національного відбору. Цього року Тіна Кароль не потрапила у склад суддів, програвши Юлії Саніній.

Співачок розділила невелика кількість голосів. Однак Тіна зауважила, що показники голосування в Дії та Суспільному відрізняються. "Чому 15,68 – це 15, а 15,69 – це 16? Без образ, просто фан", – писала артистка.

Цю ситуацію також вже коментувала Джамала. На запитання, чи потрібно доставити "додаткове крісло", вона відповіла лаконічно. "Я не можу про це говорити, можливо, це потрібно поставити питання Суспільному стосовно додаткового місця чи зайвого".