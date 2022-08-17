Більше ніякої російської: Нацвідбір Євробачення-2023 змінив правила і почав прийом заявок
Джерело:інстаграм Євробачення
Відсьогодні, 17 серпня, стартував прийом заявок на участь у Національному відборі Євробачення-2023. Він триватиме до 15 жовтня. У Суспільному нагадали правила й розповіли про зміни.
Грандіозний пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії, тож країни-учасниці розпочали підготовку до травневого шоу. Україна уже відбирає конкурсантів на Національний відбір 2023.
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Стартував прийом заявок на участь у Нацвідборі Євробачення-2023
Прийом заявок триватиме два місяці – з 17 серпня до 15 жовтня 2022 року.
Суспільне розпочало прийом заявок на Нацвідбір Євробачення-2023 / Фото з інстаграму конкурсу
Як і в попередні роки, до участі допускаються сольні виконавці та гурти, які вже існують або були створені спеціально для участі в Нацвідборі. Усі вони зобов'язані з'явитися на прослуховуванні учасників лонглиста. Пройти цей етап з-за кордону неможливо, артисти повинні приїхати до Києва особисто.Увага! Заявки на участь у Нацвідборі Євробачення-2022 приймаються через форму на сайті www.eurovision.ua.
Як змінилися правила на Нацвідборі Євробачення-2023
- Відтепер суддів Нацвідбору, як і національне журі для міжнародного конкурсу обиратимуть українці шляхом онлайн-голосування. На такий крок Суспільне пішло після гучного скандалу з 0 для Польщі на Євробаченні-2022.
- Окреслили й нові вимоги до мови пісні – будь-яка, крім мови держави-агресора. Тож більше ніякої російської.
Хто стане музичним продюсером Нацвідбору Євробачення-2023
2022 року музичним продюсером Нацвідбору Євробачення був саундпродюсер Михайло Кошовий, який працював аранжувальником російських зірок – Кіркорова, Ані Лорак. Замість нього обрали Дмитра Шурова – Pianoбой.
Я радий можливості працювати музичним продюсером цьогорічного відбору. Я хочу, щоб Європа почула і побачила сучасного українського музиканта, який є частиною світового музичного контексту,
– відреагував Дмитро Шуров.
Він зізнався, що чекає "переможну пісню, яка дихає новою Україною, пісню, яка зачепить і надихне світ".
Дмитро Шуров – музичний продюсер Нацвідбору Євробачення-2023 / Фото з інстаграму конкурсу