Jerry Heil, якій букмекери прогнозують перемогу, запалила на Нацвідборі на Євробачення-2023

Зірка шоубізнесу Jerry Heil, яка бореться за право представляти Україну на Євробаченні-2023, заспівала свою пісню на сцені. До слова, саме їй пророкують перше місце у фіналі.

Для співачки Jerry Heil це вже друга боротьба за право виступити на великій сцені Євробачення. 17 грудня у фіналі Нацвідбору вона виконала трек When God Shut The Door.

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Jerry Heil заспівала пісню When God Shut The Door

Відомо, що свою пісню артистка написала у перший місяць великої війни. Тоді було ще дуже важко прийняти те, що відбувається. Однак, Jerry Heil наголошувала: "Коли Бог закриває одні двері, він відкриває інші".

Перший куплет у пісні звучить англійською мовою як пролог оповіді. Головний герой — збірний образ народу, який спершу від удару закритих дверей падає на підлогу, проте швидко підіймається і бачить свій новий шлях.

Другий куплет виконаний у фольклорному стилі. Напруга лише зростає, а в кульмінації чуємо слова "Повставали рідні: багаті і бідні!" – як символ єдності українського народу, незалежно від локації чи соціального статусу.

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

Перед важливим виступом 24 канал поговорили з Яною не лише про відбір, а й про її навчання в США. Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням.