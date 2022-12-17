Ефектний макіяж та елегантність: в яких образах постали ведучі та журі на сцені Нацвідбору
Джамала, Тарас Тополя та Юлія Саніна цьогоріч очолили журі Нацвідбору на "Євробачення-2023". Зірковими ведучими шоу стали співачка Злата Огнєвіч та солістка гурту Go_A Катерина Павленко, а також незмінно коментує пісенний конкурс Тимур Мірошниченко. В яких образах знаменитості з’явилися на шоу – дивіться нижче.
Поки триває голосування за фіналіста Нацвідбору Євробачення-2023, ми розповімо, як виглядали ведучі та журі. Для фіналу Нацвідбору Євробачення-2023 судді та ведучі підготували елегантні яскраві образи.
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Журі Нацвідбору на Євробачення-2023
Тарас Тополя – лідер гурту "Антитіла", доброволець 130 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ. Волонтер, співзасновник благодійного фонду "Антитіла".
Співак одягнув на довгоочікуваний захід коричневий гольф та синій піджак.
Джамала – співачка та авторка пісень. Володарка "Нагороди за визначне лідерство артиста" від Атлантичної ради США 2022 року та переможниця Євробачення-2016.
Юлія Саніна – фронтвумен рок-гурту The Hardkiss. Авторка пісень, композиторка. Була у журі та наставницею талант-шоу "X-Фактор", учасницею телешоу "Танці з зірками".
Зірки українського шоубізнесу постали у яскравих образах, а ефектний вечірній макіяж тільки підкреслив луки! Джамала приміряла біло-чорний комплект, що складався з піджака та в’язаної жилетки. Свій образ довершила масивними аксесуарами. Юлія Саніна обрала сріблястий блискучий піджак, а образ доповнила зачіскою з косичками.
Ведучі Нацвідбору на Євробачення-2023
Зірковими ведучими шоу стали співачка Злата Огнєвіч та солістка гурту Go_A Катерина Павленко, а також незмінно коментує пісенний конкурс Тимур Мірошниченко.
Катерина Павленко з’явилася у чорній сукні, а образ доповнили довгі сережки й коротка зачіска. Тимур Мірошниченко одягнув костюм темно-бордового кольору із синьо-жовтим значком на грудях, а Злата Огнєвіч красувалася у білій сукні з широкими рукавами. Для елегантного вигляду зірка наділа масивне намисто в українському стилі.