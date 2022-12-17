За словами Pianoboy, FIINKA – ураган, і легко може заряджати людей хорошим настроєм. Як вразила глядачів у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2023 колоритна гуцулка – дивіться нижче.

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FIINKA виступила з піснею "Довбуш" на сцені Нацвідбору

Джамала похвалила образ співачки та хореографію. Співачці дуже подобається, що FIINKA любить своє походження, не соромиться його і продовжує у своїй творчості. "Ви неймовірно виступаєте, ви артистка, ви актриса", – сказала Джа.

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Зірка розповіла 24 каналу, якою буде її місія на Євробаченні-2023 у разі перемоги в Нацвідборі, якою буде ваша місія на Євробаченні-2023: "Я хочу, щоб весь світ почув про гуцулів, щоб не було більше питання: "А якою мовою вона розмовляє?". Нехай Європа почує, як ще може звучати Україна. Щоб всі розуміли, шо це прекрасний унікальний говір української мови, яким розмовляв наш герой Довбуш, яким писав Стефаник, який звучить у легендарному фільмі "Тіні забутих предків". За цим говором стоїт величезний пласт культури. Я хочу, щоб люди почали цікавитись Гуцульщиною. Хочу стати прикладом, що треба направду цінувати і шанувати своє. От тоді й буде наша перемога. На всіх фронтах!".