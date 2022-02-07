Реп, етно, прониклива лірика: всі пісні учасників Нацвідбору Євробачення-2022

Фанати Євробачення нарешті дочекались Національного відбору після двох років паузи. У 2021-му конкурс було скасовано через пандемію, проте зараз нові молоді артисти зможуть позмагатись за право представляти Україну в Італії.

Торік на конкурсі Євробачення Україну представляв гурт Go_A, який переміг у фіналі Національного відбору у 2020 році, повідомляє 24 канал. Проте тоді конкурс у Роттердамі скасували, і участь музикантів автоматично перенеслась на 2021 рік. Відповідно, новий відбір ніхто не проводив, а колектив просто замінив пісню Solovey на SHUM, з якою отримав 5 місце у фіналі конкурсу.

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Національний відбір Євробачення-2022

Тепер 12 лютого свої композиції презентують абсолютно нові колективи, які здебільшого "народились" у час пандемії та змогли потрапити у вісімку найкращих із близько 300 поданих заяв на конкурс. Саме вони підкорили організаторів українського Євробачення своїми синглами і тепер зможуть у прямому ефірі довести свої сили вимогливим глядачам та суддям.

Які композиції підготували вокалісти та гурти – читайте далі та обирайте своїх улюблених артистів, які гідно представлять Україну в травні на міжнародному конкурсі Євробачення.

Alina Pash – Тіні забутих предків / Shadows of Forgotten Ancestors: дивитись відео онлайн

Cloudless – All Be Alright: дивитись відео онлайн

KALUSH Orchestra – Стефанія: дивитись відео онлайн

Barleben – Hear My Words: дивитись відео онлайн

Michael Soul – Demons: дивитись відео онлайн

Our Atlantic – Моя любов: дивитись відео онлайн

ROXOLANA – GIRLZZZZ: дивитись відео онлайн

WELLBOY – Nozzy Bossy: дивитись відео онлайн (презентація буде 11 лютого)