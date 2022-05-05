MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) народився в Одесі, тому зростав в російськомовному середовищі. Однак після повномасштабного вторгнення Росії вирішив ідеально вивчити українську мову.

До теми За ідею запровадити 3 державних мови в Україні: Могилевську розкритикували в мережі

MELOVIN про Наталію Могилевську

Артист зізнався, що його дивує, чому деякі українці досі не розуміють, наскільки важливо відмовитися від російської мови назавжди. Зараз тисячі людей помирають за нашу мову, землю, кордони. Саме мова є великим кордоном України. До прикладу, якби у Франції хтось сказав, щоб там була ще якась офіційна мова, як сказала Могилевська, то цього ніхто б не зрозумів.

Ну це ж взагалі п**дець. Я не знаю, як це можна перекрутити собі в голові, щоб озвучити взагалі під час війни. І не тільки під час війни думку про те, що в Україні повинна бути друга державна мова. Мова агресора, який напав на нашу країну. Наталю, що ти пила?

– сказав Костянтин.

Музикант додав, що зараз дуже агресивно ставиться до всього російського. Коли у Львові він заходив у магазини і чув там російську, ставало гидко. Зараз у Львові дуже багато російськомовних людей. Бочаров зазначає, що не має претензій до них, однак, коли чує ту мову, стає страшно, жахливо всередині.

Співак зізнається, що після нападу рф на нашу країну, як і багато українців, він став агресивно та вороже налаштований до російського: "Бо це як тригер підсвідомості: той, хто зараз убиває моїх колег, друзів, людей на передовій – це Московія, російською мовою. І тепер я зовсім не розумію фрази "какая разница, на каком языке говорить". Велика різниця!".

Що відомо про заяви Наталії Могилевської

В одному з нещодавніх інтерв'ю артистка запропонувала після перемоги запровадити три державні мови: українську, російську та англійську. Та водночас заявила, що в час війни українська мова – це теж зброя. Такі висловлювання зірки розкритикували в мережі, адже в Україні не може бути інших державних мов крім української.

Росіяни прийшли на наші землі вбивати. Російська – мова ворога. Її необхідно викоренити. До слова, у Маріуполі від рук російських окупантів загинув дядько виконавиці. Він загинув через тих, хто несе російську мову.