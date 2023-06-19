За кілька кілометрів від фронту: Могилевська відправилася на деокуповані території Донеччини

Українська співачка Наталія Могилевська відвідала звільнену частину Донеччини. Зірка показалася на деокупованій території та поділилася враженнями від поїздки.

Артистка опублікувала фото без макіяжу на тлі квітучого поля льону. Нагадаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Наталія Могилевська допомагала українцям та жодного разу не покидала Україну.

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Тепер Могилевська відвідала деокуповані території Донеччини.



Наталія Могилевська на тлі донецьких степів / Фото з її інстаграму

Зірка поділилася враженнями від поїздки.

Деокуповані території. Лінія фронту. Війна. Навіть повірити неможливо, коли бачиш це затишне поле льону, з прекрасної культури якої роблять їжу, одяг, ліки. Дивишся – і у голові не вкладається, який жах коїться в декількох кілометрах звідси…,

– написала вона.

Могилевська зізналася у любові до України та побажала всім українцям перемоги.



Наталія Могилевська показала донецькі степи / Фото з її інстаграму

Додамо, що за кілька днів до цього зірка виступила в Ізюмі. Вона заспівала для військових та місцевих мешканців, які продовжують жити поблизу лінії фронту.

Раніше Наталії Могилевській "прилетіло" за піар на темі війни, на що співачка різко відповіла. Вона поставила на місце всіх, хто критикує її роботу на культурному фронті. За її словами, такі "диванні критики" зазвичай самі нічого для країни не роблять.

Крім того, шквал критики на Могилевську звалився і минулого року після виходу кліпу на пісню "Я вдома". Відео вона зняла на руїнах у Бучі, Ірпені, Гостомелі й пояснювала це так: "Я вирішила знімати там, аби донести світу все, що там сталося, і закарбувати це в пам'яті назавжди".