Денисенко не очікувала, що на неї поллється так багато бруду. Про це акторка заявила в інтерв'ю проєкту "Ближче до зірок", передає Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал ТЕТ.

Те, що люди у нас люблять розводити ср*чі на рівному місці – це, звичайно, вибиває дуже. Мені здається, вже те, що я витримала таку хвилю хейту, навіть від найближчих людей… Я можу витримати абсолютно все,

– сказала Наталка Денисенко.

За словами акторки, люди думають, що їй все далося легко. Однак Денисенко наголосила, що це далеко не так.

Зауважимо! Раніше в інтерв'ю шоу "Тур зірками" від Люкс ФМ Наталка Денисенко заявляла, що Юрій Савранський "дуже близька людина" для неї, але подробицями свого особистого життя не поділилась.

