Денисенко не очікувала, що на неї поллється так багато бруду. Про це акторка заявила в інтерв'ю проєкту "Ближче до зірок", передає Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал ТЕТ.
Те, що люди у нас люблять розводити ср*чі на рівному місці – це, звичайно, вибиває дуже. Мені здається, вже те, що я витримала таку хвилю хейту, навіть від найближчих людей… Я можу витримати абсолютно все,
– сказала Наталка Денисенко.
За словами акторки, люди думають, що їй все далося легко. Однак Денисенко наголосила, що це далеко не так.
Коли з'явились чутки про роман Денисенко і Савранського?
Нагадаємо, що чутки про роман Наталки Денисенко та Юрія Савранського з'явились після того, як стало відомо, що акторка розлучилась з Андрієм Федінчиком.
Нещодавно Денисенко заснувала ювелірний бренд UNA, в рекламній кампанії якого знявся Савранський. Перед тим Федінчик заявляв, що акторка зраджувала йому з Юрієм.
Згодом Денисенко і Савранського помітили разом на публіці. Акторку і підприємця сфотографували в закладі Києва – на одному з кадрів вони обіймаються.
Крім того, Юрій подав на розлучення з дружиною Марленою. Вони виховують сина і доньку.