Українські сім'ї через війну вимушено переживають розлуку. Так Наталка Карпа на два тижні розлучилась з донькою Златою.

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Наталка Карпа зустрілась з донечкою за довгий час

Два тижні тому Наталка Карпа вирушила в благодійний тур США. Днями вона повернулась додому і нарешті наживо побачилась зі Златою.

Вдома. Дорога додому трохи виснажила (майже три доби добирались – три пересадки, п'ять аеропортів, і два автотранспорти) але найголовніше що? – правильно, результат – ми на місці, там де тебе чекають, там де твоє серце!

– зізналась співачка.

"Найскладніше мені далась розлука з донечкою – два тижні ми спілкувались лише через відеозв'язок! Це, я вам скажу, ще те випробування! Але ми всі зараз через нього проходимо, просто кожен має своє! Але та мить, коли ти знаєш що побачиш свою дівчинку, гріє найбільше, заради таких миттєвостей ми і живемо!".

Наталка Карпа опублікувала зворушливе відео зустрічі. В ролику видно, як Злата щаслива побачити зіркову матусю.

Наталка Карпа зустрілась з донькою: відео

Зауважимо, днями за довгий час співак Дзідзьо зустрівся з мамою. Він поділився, що зустріч була короткою, але довгоочікуваною.

Миле відео зворушило мережу. Шанувальники засипають зірку коментарями: