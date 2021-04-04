Наталка Карпа привітала з Великоднем: яскраві сімейні фото у вишиванках

Відома українська співачка Наталка Карпа привітала українців західного обряду з Великоднем. Вона оприлюднила серію чарівних фото з доньками та чоловіком.

У неділю, 4 квітня, увесь католицький світ святкує Великдень. Українська артистка Наталка Карпа оприлюднила яскраві сімейні фото та зворушливе привітання зі святом на особистій сторінці.

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Наталка Карпа привітала з Великоднем

Співачка поділилась, що її дідусь був католиком. Тому в сім'ї склалась традиція святкувати Великдень та Різдво двічі – за східним та західним обрядом.

"Від усієї нашої родини, прийміть найщиріші вітання з Великоднем, усі хто в цей день святкує Воскресіння Христове! Мир, добро та любов нашим домівкам та сім’ям! Нехай Господь благословляє на добрі справи, і ми його діти, будемо гідними та вартими тих жертв, що зазнав Син Божий, заради нас, людей! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" – написала Наталка Карпа.

Також артистка оприлюднила серію неймовірних сімейних фото. Вона позувала разом з чоловіком Євгеном, його донькою від першого шлюбу Анею та маленькою Златою. Вся родина на кадрах постала у різнобарвних вишитих сорочках та сукнях, що робило світлини особливо атмосферними.

Наталка Карпа також зробила розкішну зачіску, вклавши волосся у локони та макіяж. Вона нафарбувала очі коричневими тінями в стилі smokey eyes та підкреслила губи бежевою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальників зачарувала зйомка Наталки Карпи із сім'єю. Вони також ділилися вітаннями та враженнями від фото: