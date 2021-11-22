Наталка Карпа повідомила про кризу у стосунках з чоловіком

Українська співачка Наталка Карпа зізналась, що зараз у її сім'ї настала криза. Зірка поділилась, що вона знову почала відчувати потребу захиститися від "чергового удару ножем" у серце.

Відома українська співачка Наталка Карпа вже 5 років перебуває у шлюбі з Євгеном Тєрєховим. Однак зараз стосунки зірки з чоловіком перебувають під загрозою.

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Наталка Карпа про кризу у шлюбі

Виконавиця зізналась, що зараз сім'я перебуває у непростій ситуації.

Я прямо зараз скажу, що переживаємо нелегкий етап у стосунках. Я знову відчула, що таке броня. Я знову почала її витягувати, щоб захистити серце від чергового удару ножем,

– поділилась співачка.

Наталка Карпа утрималась від деталей. Однак вона зазначила, що тему проблем у шлюбі вона висвітлила у своїх композиціях.

"Слухайте пісні. Там дуже багато сказано. Додам таку маленьку ремарочку, що я з тих жінок, яка до останнього боротиметься і воюватиме за свою родину. Що б там не було", – розповіла зірка.



Наталка Карпа з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму Наталки Карпи

Що відомо про шлюб Наталки Карпи