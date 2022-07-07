Донька Наталки Карпи потрапила в лікарню в Польщі: як зірку з донькою прийняли поляки

Українська співачка Наталка Карпа повідомила, що її донька прихворіла. Тож їй довелось звернутися у шпиталь у Польщі, де до них поставились з увагою.

Українська співачка Наталка Карпа розповіла про досвід перебування в польській лікарні. З хворобою туди потрапила її донька Злата.

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Донька Наталки Карпи потрапила в лікарню

Виконавиця повідомила, що вперше побувала в іноземній лікарні. Злата підхопила ротавірус, тож довелось піти до клініки.

Вперше побувала як пацієнтка іноземній лікарні, точніше сказати у польському шпиталю, і точніше сказати, я як супроводжуюча особа (мати) бо в лікарню потратила Злата. Підхопили ротавірус… справитись самим не вдавалось, тому постукатись у місцеву клініку,

– розповіла Наталка Карпа.

Зірку з донькою вже виписали з лікарні. Наталка Карпа додала, що поляки ставились до них з увагою.

"Протоколи лікування трохи різняться з Україною, принаймні мені так здалось. медицина на хорошому рівні, відповідально і дуже уважно до нас віднеслись! Словом, два дні лікування, десяток аналізів, чотири крапельниці, і ми вже вдома, у сестри" Можна видихнути, бо коли хворіють діти, нема нічого гіршого! Здоров‘я всім! і бути у формі, адже нам ще країну відвойовувати треба!".

Наталка Карпа з донькою в лікарні виконують пісню: