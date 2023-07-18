Їх тут дуже багато, – Наталка Денисенко поскаржилася на росіян у Туреччині

Українська акторка Наталка Денисенко разом з сином поїхала на відпочинок. Для літньої відпустки вона обрала сонячну Туреччину. Однак, як зазначає Наталка, там зараз багато росіян.

Про це актриса розповіла в інстаграм-сторіс. Також Денисенко зізналася, чи були конфлікти з представниками країни-агресора.

Вас може зацікавити Лілія Ребрик довела фанів до сліз відео, як доньки прощалися з батьком на вокзалі в Києві

Наталка Денисенко про росіян в Туреччині

У Туреччину зірка полетіла з сином. Оскільки зараз курортний сезон там у розпалі, то приїхали туристи з різних куточків світу. Не є винятком Росія. Наталка поділилася, що навколо росіян дуже багато, але конфліктів наразі не було.

Відпочиваємо в Туреччині. Росіян дуже багато. Але в нашому готелі невеликий відсоток (готель один з дорогих). Коли вони чують українську мову, стають дуже тихі. Конфліктів поки не було,

– розповіла акторка.



Наталка Денисенко про росіян в Туреччині / Скриншот інстаграм-сторіс акторки

Зараз чимало українців відправляються на відпочинок за кордон. Здебільшого, матусі везуть діток на море. Серед них є й українська акторка і телеведуча Лілія Ребрик. Зірка також вибрала для відпустки Туреччину, однак поки що не розповідала, як їй відпочинок там.