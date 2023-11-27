Дуже боляче, – Наталка Денисенко зі сльозами на очах розповіла про проблеми зі здоров'ям

Українська акторка Наталка Денисенко зі сльозами на очах розповіла про проблеми зі здоров'ям. З'ясувалося, що днями знаменитість їздила на обстеження до мамолога.

Все через те, що актриса "відчула кульку в грудях, яка боліла". Виявляється, у Денисенко була киста. На щастя, лікарі оперативно її видалили.

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Наталка Денисенко захворіла через стрес

Акторка розповіла, що після обстеження в мамолога їй зробили пункцію і прибрали кисту шприцом. Це було не дуже боляче, втім знаменитість сильно засмутилась. Оскільки розуміє, що причиною захворювання стали сильні стреси на тлі війни.

Це не смертельно, було трішки боляче. Але я така засмучена не через фізичний біль. Дуже боляче через те, що розумію, чому це сталося! Війна б'є на психіку, фізичний стан, гормони, і вилазять такі болячки, яких ніколи б у нас і не було,

– розповіла знаменитість.



Наталка Денисенко розповіла про проблеми зі здоров'ям / Скриншот з інстаграм-сторіс



Наталка Денисенко розповіла про хворобу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Невдала операція в Наталки Денисенко

Актриса нещодавно пережила неприємний інцидент під час медичної процедури.

У вересні під наркозом стоматолог помилково видалив неправильний зуб Наталії. Вони домовлялися, що будуть видалятися 2 зуби мудрості, а лікар зробив по-іншому.

"Мені видалили лише 1 зуб. І це був не той зуб, що мене тривожив і болів. Чому? Бо анестезіологи поспішали на операцію до військового, а стоматолог не встиг видалити другий зуб", – поділилася зірка.