Акторка Наталка Денисенко ще вранці зізналась, що її чекає перша серйозна операція під повним наркозом. Та вже тоді все пішло не за планом.

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Денисенко перенесла невдалу операцію

Хірургічне втручання стосувалось зуба мудрості, що турбував Наталку через біль. Їй мали видалити цей та ще один зуб мудрості. Утім акторка запізнилась на операцію на одну годину, бо переплутала час. Через це анестезіологи поспішали, а стоматолог видалив тільки один зуб – і це не той, що тривожив артистку.

Друзі, це пі**єц. Мені видалили замість того зуба, що болів, інший зуб, який взагалі мене не тривожив. Як це так? Ну, що за лікарі. Потрібно було вирвати той зуб, який мене турбує. Не знаю, як так можна було зробити. Я дуже засмучена,

– висловилась Денисенко.

Акторка зізналась, що не може відійти від стресу. Вона дуже засмучена, бо "заплатила немалі кошти за цю операцію". Тепер знаменитість у пошуках нової клініки.

Наталка Денисенко перенесла операцію: відео

Акторка пізніше прояснила, що сама винна у запізненні. Але ще перед операцією була домовленість, що будуть видалятися 2 зуби мудрості.

"Коли я вийшла з наркозу, виявилося, що мені видалили лише 1 зуб. І це був не той зуб, що мене тривожив і болів. Чому? Бо анестезіологи поспішали на операцію до військового, а стоматолог не встиг видалити другий зуб. Але на знімку видно і я казала про зуб, який мене бентежить і який в пріоритеті видалити! Я за те, щоб ставити в пріоритет наших військових – вони це святе".

На думку Наталки Денисенко, лікарі та анестезіологи мали попередити про зміни в операції, за яку вона заплатила.

Чому не приступити в першу чергу до того, що болів? Я оплатила цю операцію! Чому тоді я не отримала свої послуги? Я просто така засмучена не була давно,

– підсумувала Денисенко.



Наталка Денисенко про операцію / Фото з інстаграм-сторіз