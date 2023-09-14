"Ти підведеш людей": Наталка Денисенко пригадала, як завагітніла та втратила роль у серіалі

Акторка Наталка Денисенко розповіла курйозну історію, як ледь не зірвала зйомки серіалу. Тоді зірка завагітніла – продюсерам довелося терміново шукати заміну.

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла Маші Єфросиніній, як дізналась про свою вагітність. Через це зірка втратила роль у відомому серіалі.

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Як Наталка Денисенко втратила роль через вагітність

Наталка Денисенко пригадала, як її затвердили на головну роль у відомому серіалі "Будиночок на щастя". Вона успішно пройшла проби з іншими акторами, але в один момент дізналась, що вагітна.

Звичайно, перша дитина, я нікому не казала. Але ж в мене є подружка, Лєнка, моя кума. Ми прийшли в гості до неї, вона каже: "Ти вагітна. Я все зрозуміла по твоїх очах". А її чоловік, Коля, працював виконавчим продюсером на цьому продакшні. Вони вже дізналися, що я вагітна,

– згадала акторка.

Зйомки серіалу вирішили відтермінувати до літа. Та на той час в артистки вже почав рости живіт. Вона довго сумнівалась, але таки наважилась зізнатись про це сценаристу Сергію Атрощенку.

"Я розумію, що якщо в травні ми не знімаємо, то червень ще нормально, а липень серпень – вже 7 – 8 місяць, вже все. І Коля знає і каже: "Коли ти скажеш Сергію? Я знаю, що ти вагітна, але не можу сказати. Ти підведеш людей, розумієш". Я розумію – так, я підведу людей", – поділилась Денисенко.

Акторка також пригадала, що коли зізналась – продюсери почали екстрено шукати іншу акторку, схожу на Наталку. На її роль тоді взяли Галину Безрук, яка зараз живе в Росії.

Інтерв'ю з Наталкою Денисенко: дивіться відео онлайн

Що тепер з серіалом "Будиночок на щастя"

18 липня цього року стартували зйомки 5 сезону народного українського серіалу "Будиночок на щастя". Цього разу Наталка Денисенко зіграє у стрічці – вона гратиме роль Наталки. До знімального складу долучиться ще й акторка Дар'я Петрожицька. У серіалі також грають Назар Задніпровський (Василь) та Віталіна Біблів (Любаня).

За словами режисера, 5 сезон розповідатиме про нове життя Макса: він потрапить у любовний трикутник. Його роль виконує Костянтин Войтенко, якого колишня дружина звинуватила у домашньому насиллі.