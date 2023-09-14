Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала Маше Ефросининой, как узнала свою беременность. Поэтому звезда потеряла роль в известном сериале.

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Как Наталка Денисенко потеряла роль из-за беременности

Наталка Денисенко вспомнила, как ее утвердили на главную роль в известном сериале "Домик к счастью". Она успешно прошла пробы с другими актерами, но однажды узнала, что беременна.

Конечно, первый ребенок, я никому не говорила. Но ведь у меня есть подружка, Ленка, моя кума. Мы пришли в гости к ней, она говорит: "Ты беременна. Я все поняла по твоим глазам". А ее муж, Коля, работал исполнительным продюсером на этом продакшне. Они уже узнали, что я беременна,

– вспомнила актриса.

Съемки сериала решили отсрочить до лета. Но к тому времени у артистки уже начал расти живот. Она долго сомневалась, но решилась признаться об этом сценаристу Сергею Атрощенко.

"Я понимаю, что если в мае мы не снимаем, то июнь еще нормально, а июль август – уже 7 – 8 месяц, уже все. И Коля знает и говорит: "Когда ты скажешь Сергею? Я знаю, что ты беременна, но не могу сказать. Ты подведешь людей, понимаешь". Я понимаю – да, я подведу людей", – поделилась Денисенко.

Актриса также вспомнила, что когда призналась – продюсеры начали экстренно искать другую актрису, похожую на Наталку. На ее роль тогда приняли Галину Безрук, которая сейчас живет в России.

Интервью с Наталией Денисенко: смотрите видео онлайн

Что теперь с сериалом "Домик к счастью"

18 июля этого года стартовали съемки 5 сезона народного украинского сериала "Домик на счастье". В этот раз Наталья Денисенко сыграет в ленте – она будет играть роль Наталки. К съемочному составу присоединится и актриса Дарья Петрожицкая. В сериале также играют Назар Заднепровский (Василий) и Виталина Библив (Любаня).

По словам режиссера, 5 сезон будет рассказывать о новой жизни Макса: он попадет в любовный треугольник. Его роль исполняет Константин Войтенко, которого бывшая жена обвинила в домашнем насилии.