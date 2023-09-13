Украинские сериалы и фильмы отнеслись к паузе, когда началось полномасштабное вторжение. Наталка Денисенко призналась, что чуть больше полугода не снималась в кино – но этот период еще небольшой по сравнению с другими коллегами.

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Проекты Денисенко в кино

Уже во время полномасштабного вторжения Наталка Денисенко поднялась в трех проектах. Одно из главных отличий у этих от довоенных проектов – то, что уменьшился бюджет.

Я не могу отложить что-нибудь себе. У всех поубавился гонорар. Не знаю, как у мастодонтов. Мне кажется, все сбрасывают цену. Я соглашаюсь на меньший гонорар, потому что я хочу работать. Уменьшился где-то на 30-40%. Если считать по курсу, то в 2 – 3 раза. Раньше могли отложить, чтобы купить машину, недвижимость. Сейчас об этом речь не идет. Мы просто работаем,

– поделилась Денисенко.

Актриса призналась, что находилась в депрессии из-за полномасштабного вторжения. Она была уверена, что никаких проектов во время войны не будет.

"Когда началась война, у меня была такая депрессия. Я понимала, что я никто вообще. Что я делала вообще в своей жизни для своей страны? Понимала, что у меня нет работы. Я была уверена, что ничего не будет".

Заработки Денисенко во время войны

Около полугода актриса жила на сбережения. Уже сейчас Наталка Денисенко зарабатывает и снабжает семью.

У мужа Андрея тоже есть какая-то зарплата. Есть деньги, которые мы собирали на дом. Хотели купить. Все эти деньги есть у нас на жизнь. Да, сейчас я зарабатываю больше,

– поделилась звезда.

Также Наталка Денисенко зарабатывает в инстаграме. Она призналась, что любит делать рекламу, но внимательно относится к каждому проекту и проверяет все предложения.

"Мне хватает на жизнь, я могу сказать, что больше зарабатываю в инстаграме, соцсетях. У меня много рекламы. Я очень люблю делать рекламу. Есть менеджер. Где-то 1000 долларов за большую рекламу. Это когда я могу потратить полдня. Монтирую я сама".

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