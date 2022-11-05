Батько в ЗСУ, а він платить гроші ворогу, – Денисенко обурилася через водія, який слухає росіян

Наталка Денисенко повернулася до зйомок. На майданчик вона їхала з водієм, який слухав російські пісні. Як з'ясувалося, поки юнак "тащиться" в Києві від музики окупантів, його батько воює у лавах ЗСУ.

На дев'ятий місяць війни все більше пісень російських виконавців "вилазять" у топи музичних чартів в Україні. Цю тенденцію прокоментувала зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, якій довелося їхати на зйомки під треки окупантів.

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Денисенко розлютилася на водія з російськими піснями

Їду на роботу. Зла, капець. Кожна пісня у водія — російська. І це не таксист. А хлопець з департаменту водіїв. А потім ми питаємо, чого в топах ці пісні. Нормально поговорити не вийшло. Він просто мовчки переключив. І я впевнена, що і далі буде слухати російську музику,

– обурилася Наталка Денисенко.

Вона також шокувала заявою, що поки водій слухає пісні росіян, його батько воює та вибиває окупантів з української землі.

"Це просто крінж, тому що батько цього хлопця, який возить мене на знімальний майданчик, у ЗСУ служить. Тобто його батько захищає нашу країну, а він слухає через додаток російських виконавців, платить гроші в казну нашого ворога. Прикол? Я не розумію реально, чому люди це роблять. Це логічний ланцюжок, невже не можна допетрати до цього?" – ще більше розгнівалася акторка.

Денисенко звернулася до своєї багатотисячної аудиторії та попросила не слухати треки з країни-агресорки.

Ви можете спілкуватися мовою, якою хочете, слухати російські пісні наших виконавців, але не російських! Зробімо бойкот їхньої продукції, їхньої творчості, бо ця держава знищує наших людей,

– закликала кіноакторка.

До речі, в інтерв'ю 24 каналу Денисенко розповідала, що на українську перейшла не в перший день повномасштабної війни. Однак досить швидко усвідомила, як важливо гнати від себе все російське.

"Виникають русизми, суржик, але, я вважаю, що зараз це краще, ніж спілкуватися російською. Це мій свідомий вибір", – наголошувала нам акторка.