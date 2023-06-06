Наталка Денисенко повідомила про втрату в сім'ї: "Важко знати, що рідна людина помирає"

В акторки Наталки Денисенко померла близька людина – її свекор, тато чоловіка Андрія Федінчика. Зірка написала, що дуже засмучена, адже це велика втрата для її родини.

Ймовірно, свекор Григорій Федінчик хворів, адже ще після Великодня акторка розповідала про невтішні новини для сім’ї. Яка саме хвороба забрала життя рідної людини – Денисенко не зізналася.

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Денисенко повідомила про втрату в родині

У соцмережах акторка написала, що 6 червня помер її свекор – Григорій Афанасієвич Федінчик.

Це величезна втрата для нашої сімʼї!!! Коли я казала, що зараз важкий період, то я мала саме це на увазі… Після Великодня ми отримали найневтішніші новини… Дуже важко жити, знати, і чекати , що твоя рідна людина помирає. Ще важче моєму чоловікові і його сімʼї,

– зазначила Денисенко.



Помер свекор Наталки Денисенко / Фото з її інстаграму

Зірка висловила свої співчуття.

"Хочу щоб він лишився в пам’яті, таким як на фото , бо він таким і був … Це була така світла, весела і позитивна людина! Чоловік який мене підтримував і втішав, чоловік якого дуже бракуватиме!", – зазначила Наталка.



Помер свекор Наталки Денисенко / Фото з її інстаграму

Акторка додала, що її сім’я буде дуже сумувати за ним. "Спочивай з миром", – підсумувала вона пост.

Зіркові колеги теж висловили свої співчуття родині Наталки Денисенко з приводу смерті свекра:

"Мої глибокі співчуття вашій родині".

"Тримайся".

"Прийміть найщиріші співчуття".

"Співчуваю … Світла памʼять і царство небесне. Тримайся".

"Наталочко, прими мої співчуття вашої родині, обіймаю!"

"Вічна пам'ять".

До слова, чоловік Наталки Денисенко – Андрій Федінчик – зараз служить в ЗСУ. Очевидно, йому дадуть невелике відрядження, щоб попрощатися з татом.