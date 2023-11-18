Наталка Денисенко показалася з ранами на обличчі: акторка розповіла, що сталося

Акторка Наталка Денисенко у соцмережах несподівано показалася з подряпинами на обличчі. Зірка розповіла, що вони з'явилися випадково.

Наталка Денисенко на кілька днів зникла з інстаграму. Пізніше вона повернулася до шанувальників та показала нове фото, де видно, що у зірки подряпини на обличчі.

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Наталка Денисенко розповіла, звідки в неї подряпини

Зникла зі сторіз, бо були тяжкі знімальні дні…Треба було трішки відпочити. Про подряпини розкажу, але трішки пізніше,

– повідомила акторка.



Наталка Денисенко / Фото з інстаграм-сторіз

Згодом Наталка Денисенко таки відповіла схвильованим шанувальникам, що трапилась. Ситуація виявилась випадковістю.

"Розповідаю швидко, як у мене з'явилися ці подряпини. Після першого знімального дня я приїхала додому, сходила в душ, розпарила обличчя і стала підмітати підлогу. У мене такий совок з довгою ручкою. Я підмітала і просто "клюнула" в цю ручку. Вона зробила мені подряпини. Подряпини від совка", – зазначила Денисенко.



Наталка Денисенко / Фото з інстаграм-сторіз