Наталка Денисенко показалася з ранами на обличчі: акторка розповіла, що сталося
Джерело:Наталка Денисенко
Акторка Наталка Денисенко у соцмережах несподівано показалася з подряпинами на обличчі. Зірка розповіла, що вони з'явилися випадково.
Наталка Денисенко на кілька днів зникла з інстаграму. Пізніше вона повернулася до шанувальників та показала нове фото, де видно, що у зірки подряпини на обличчі.
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Наталка Денисенко розповіла, звідки в неї подряпини
Зникла зі сторіз, бо були тяжкі знімальні дні…Треба було трішки відпочити. Про подряпини розкажу, але трішки пізніше,
– повідомила акторка.
Наталка Денисенко / Фото з інстаграм-сторіз
Згодом Наталка Денисенко таки відповіла схвильованим шанувальникам, що трапилась. Ситуація виявилась випадковістю.
"Розповідаю швидко, як у мене з'явилися ці подряпини. Після першого знімального дня я приїхала додому, сходила в душ, розпарила обличчя і стала підмітати підлогу. У мене такий совок з довгою ручкою. Я підмітала і просто "клюнула" в цю ручку. Вона зробила мені подряпини. Подряпини від совка", – зазначила Денисенко.
Наталка Денисенко / Фото з інстаграм-сторіз
- Зауважимо, акторка часто ділиться з шанувальниками тим, що відбувається в її житті. Раніше Наталка Денисенко розповідала, як зробила невдалу операцію.
- Актриса відвідувала стоматолога, але запізнилась на прийом. Через це їй видалили один зуб замість двох. Окрім того, хірург помилився і видалив зірці не той зуб, який болів.