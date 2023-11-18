Наталка Денисенко на несколько дней скрылась из инстаграма. Позже она вернулась к поклонникам и показала новое фото, где видно, что у звезды царапины на лице.

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Наталка Денисенко рассказала, откуда у нее царапины

Исчезла со сториз, потому что были тяжелые съемочные дни… Надо было немного отдохнуть. Про царапины расскажу, но немного позже,

– сообщила актриса.



Наталка Денисенко / Фото с инстаграм-сториз

Впоследствии Наталка Денисенко ответила взволнованным поклонникам, что случилась. Ситуация оказалась случайностью.

"Рассказываю быстро, как у меня появились эти царапины. После первого съемочного дня я приехала домой, сходила в душ, распарила лицо и стала подметать пол. У меня такой совок с длинной ручкой. Я подметала и просто "клюнула" в эту ручку. Она сделала мне царапины. Царапины от совка", – отметила Денисенко.



Наталка Денисенко / Фото с инстаграм-сториз