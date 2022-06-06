Наталія Валевська розлучилася з чоловіком після 18 років шлюбу

Українська співачка Наталія Валевська оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Володимиром Пригладю. Пара була разом 20 років, з них 18 – у шлюбі.

Про це артистка повідомила у своєму інстаграмі кілька днів тому. Вона опублікувала власні фото у червоній сукні, знітивши голову, та сповістила невтішну звістку.

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Дорогі друзі! У такі важкі для нашої країни часи маю повідомити вам, що ми з Володимиром розлучилися. Ми спілкуємося, підтримуємо один одного та попри все більше не разом!

– написала зірка.



Наталія Валевська розлучається / Фото з інстаграму співачки

Причину розлучення Валевська не назвала. У коментарях її підтримали вільні прихильники, а також колега Катерина Бужинська, як написала: "Шкода… Але ти красива, талановита і сильна! Все буде добре!".

Відомо, що Володимир вступив у військо в час російсько-української війни. Зірка неодноразово публікувала його фото та відео, а також показувала, як сама святкувала Великдень.

"Цьогоріч Великдень я зустрічаю без чоловіка, бо тепер я дружина воїна і він, як і сотні тисяч чоловіків, оберігає Україну від ворогів. Ми зустрічаємо Великдень під час неймовірних випробувань жорстокою війною, яку віроломно почала проти нашої держави Росія. Тож нехай у ці дні Господь оберігає і захищає нашу рідну Україну, наші рідні міста, життя кожного українця", – писала Валевська.

Що відомо про шлюб Наталії Валевської

Володимир Пригладь не лише чоловік Наталії, а і її продюсер. Вони разом проводили час, гастролювали та працювали.

Познайомилась з ним під час виступу в одному з ресторанів, де він був гостем. Продюсер одразу запримітив Наталію, а от його вона не запам'ятала. За словами Валевської, Володимир тричі пропонував їй руку і серце, аж поки вона не погодилася.



Наталія Валевська та Володимир / Фото з інстаграму співачки