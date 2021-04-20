Наталія Могилевська вразила сміливим поєднанням джинсів і куртки: фото образу зірки

Популярна українська співачка Наталія Могилевська поділилась новим фото з прихильниками. Вона показала оригінальний образ, а також розповіла про свій страх.
Відома українська артистка Наталія Могилевська відкрита перед шанувальниками, а тому часто публікує дописи на особистій сторінці, де демонструє look та розповідає про життя. Нове фото зірки вразило мережу.
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Образ Наталії Могилевської
Знаменитість позувала у сміливій фотосесії на сходах. Вона проникливо дивилась в об'єктив та гортала модний журнал. Для нової зйомки Наталія Могилевська обрала чорний топ, світлі широкі джинси з торочками на кінцях та чорну шкіряну куртку, що додавала образові зухвалості.
Таке вбрання співачка поєднала з чорними замшевими босоніжками на масивній підошві. Трендовий аутфіт Могилевської доповнювали лаконічні сережки-підвіски з перлинами.
Артистка розпустила волосся та вклала його пишними хвильками, довершивши зачіску прозорими шпильками. На обличчі Наталія Могилевська зробила оригінальний макіяж. Вона нафарбувала повіки чорними та перламутровими тінями, а губи затонувала у колір обличчя.
Наталія Могилевська / Фото з інстаграму Наталії Могилевської
Шанувальники засипали зірку компліментами в коментарях:
- "Красуня";
- "Дуже красиво і стильно";
- "Шикарна";
- "Чарівна";
- "Клас".
Страх Наталії Могилевської
У підписі до фото зірка вирішила розповісти про свої найбільші страхи. Виявилося, що співачка боїться двох речей.
Ніколи раніше не розповідала, що у мене клімакофобія. Я боюся високих сходів. Кожен раз, коли режисери придумують мені зоряний спуск на сцені з піднебесся, я змушена відмовитися і вийти, як завжди, збоку,
– поділилась Могилевська.
Знаменитість додала, що коли брала участь у "Танцях з зірками", для неї дуже важким видавався вихід пар на паркет. Все це тому, що зірка в 5 років впала і розбила голову.
"А ще акрофобія, я моторошно стала боятися висоти. Раніше такого зі мною не було", – зізналась співачка.