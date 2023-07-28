Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни у Могилевської також помер дядько. Артистка зізнавалася, що після смерті батьків він був єдиною рідною людиною для неї.

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Тепер співачка нагадала, що 31 липня будуть роковини від дня смерті її матері – минає рівно 10 років. На сторінці в Інстаграмі Наталія Могилевська поділилася фотографії, де її мама зображена в молодості.



Мама Наталії Могилевської в молодості / Фото з її інстаграму

Співачка повідомила, що саме 31 липня у Києві відіграє свою виставу "Доньки" на сцені драмтеатру ім. Лесі Українки. За її словами, ця вистава – це розмова з мамою.

Я згадую таємні моменти свого дитинства, плачу, жартую з того, як я дорослішала. Розповідаю, з якими труднощами і перемогами зіштовхнулась за життя. І, як саме ти, моя прекрасна мамо, і твій голос зсередини, допомагали мені знайти вихід, оминути кризу та прийти до перемог,

– написала Могилевська.



Наталія Могилевська з мамою / Фото з її інстаграму

Крім того, співачка показала світлину, дна якій вона ще зовсім маленька позує разом з мамою і татом. Могилевську на кадрах ледь можна впізнати.



Наталія Могилевська в дитинстві з мамою і батьком / Фото з її інстаграму

Довідка! Мама Наталії Могилевської 7 років боролася із захворюванням крові. Ніна Петрівна лікувалася в Німеччині, але так і не змогла побороти хворобу.



Померла жінка 31 липня 2013 року. Вже 1 серпня Ніну Петрівну відспівали в Києво-Печерській лаврі, а похорони пройшли на Лісовому кладовищі, де похований батько Наталії.