Наталія Могилевська показала, як ледь не звалилась у воду під час концерту: ефектні відео
Джерело:інстаграм Наталії Могилевської
Днями Наталія Могилевська дала сольний концерт на майданчику, який розташований на воді посеред Дніпра. Вона ефектно з'явилась перед глядачами – підпливла на катері під пісню "Морские звезды". Однак ця витівка співачки ледь не завершилась провалом.
46-річна Наталія Могилевська не врахувала те, що катер гойдатиме на хвилях. Відтак, вона ледь не впала у воду. Попри страх звалитись у Дніпро, артистка не лише бездоганно виконала запальний хіт, а й підтанцьовувала під нього.
Цікаво Наталія Могилевська відсвяткувала день народження на Дніпрі: фото
За словами співачки, вона нервувала як ніколи, адже на неї були направлені камери та сотні поглядів прихильників, котрі піднялись зі своїх місць і чекали на зірку на пристані.
Ледь не впала за борт у воду під час концерту. Думала, що полечу у воду разом з мікрофоном! Сукня вузька, піді мною сходи в трюм і гострі предмети. А я повинна бути красивою, співати й не впасти у воду,
– емоційно заявила Наталія Могилевська.
На щастя, все обійшлось – артистка таки втрималась на хвилях і зуміла приголомшити прихильників, що зібрались на її сольному концерті.
У коментарях фани лише похвалили Наталію Могилевську за сміливість:
- "Вихід феєричний! Несподівано і дуже красиво! Страху взагалі не помітила";
- "Ефектно, як завжди";
- "Прикольний хід, сподівалися, що не впадете";
- "Взагалі не видно, що вам страшно. Молодець, браво";
- "Я не чекала падіння. Ви молодець, й атмосфера нереально позитивна";
- "Як впевнено. Багато хто на вашому місці вже б трусився".
Текст публікації Наталії Могилевської:
Я ледь не впала за борт у воду під час концерту. Думала, що полечу у воду разом з мікрофоном! Мені довелося стояти на тоненькій жердинці, тримаючись одним мізинцем від поштовхів по хвилях катера, який тільки-но проїхав. І все це під пильними поглядами камер і глядачів, які залишили свої місця і стовпилися на пристані. Сукня вузька, піді мною сходи в трюм і гострі предмети.
А я повинна бути красивою, співати й не впасти у воду.
Як вам мій вихід? Вам видно, що мені було страшно?