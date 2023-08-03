Я щаслива, – Могилевська похизувалася романтичним подарунком від коханого у день народження

Українська співачка Наталія Могилевська відсвяткувала день народження. Зірка показала, що їй подарував на день народження коханий Валентин. Виявилося, що він орендував милий будиночок для відпочинку.

2 серпня співачці виповнилося 48 років. Новий обранець знаменитості оригінально привітав зірку з днем народження. Зазначимо, що Могилевська досі приховує його особистість.

Цікаво Ми були знайомі 20 років, – Наталія Могилевська про коханого, разом з яким живе

Проте коханий вирішив порадувати Наталю Могилевську в день народження та орендував чарівний будиночок у Києві. Він розташований просто на дереві.

У мене найчудовіший день народження. Ось у такому будиночку я живу. Просто неймовірний подарунок мені зробив коханий. Дивіться, в якому дивному місці. Такий фолк суто український. Це просто неймовірно. Я дуже щаслива,

– сказала співачка.



Коханий орендував будиночок для Могилевської / Скриншот

Всередині будиночку є спальне місце просто на підлозі, невеличкий журнальний столик та гамак.



У такому будиночку жила Могилевська / Скриншот

Водночас святкова вечеря у закоханої пари була просто під куполом. Там все також було прикрашене в українському стилі й інструментальна музика.



Святкова вечеря Наталії Могилевської / Фото з її інстаграм-сторіс

До речі, будиночок розташований на березі Дніпра, також там відкривається гарний вид на Києво-Печерську лавру.

"А попереду чудовий Дніпро із видом на Лавру", – поділилася співачка.



Будиночок, де жила Наталія Могилевська / Скриншот

Зазначимо, Наталія Могилевська тримає особисте життя у таємниці. Відомо, що артистка закрутила роман вже під час повномасштабної війни. Обранця виконавиці звуть Валентином, вони знайомі вже близько 20 років. Але більше про нього нічого невідомо.

Раніше на 8 березня артистка також показувала подарунок, який їй зробив коханий. Пара провела цей день разом. Виглядало так, що коханий співачки зняв для них номер в розкішному готелі в центрі Києва, вигляд з якого відкривається на Софійський собор.