У коричневій піжамі: Наталія Могилевська показала затишний домашній образ – фото в ліжку

Співачка Наталія Могилевська нещодавно зізналася, що зустріла людину, яку дуже любить. Закохані живуть разом. Тепер щаслива артистка похизувалася затишним домашнім образом.

Виконавиця рідко розповідає про особисте життя. Артистка тримає його якомога далі від сторонніх очей, але не приховує, що щаслива. А ось своїми фотографіями часто тішить шанувальників.

Цікаво Зустріла людину, яку дуже люблю, – Наталія Могилевська розповіла про коханого, який живе в неї

Домашній look Наталії Могилевської

Артистка поширила світлину, на якій зображена, сидячи на ліжку. Наталія позувала на камеру в затишній піжамі коричневого кольору, що складалася з кофти та штанів. Довге волосся вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила ніжний макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.

В руках зірка тримала чашку з ароматним напоєм, задумливо дивилась кудись.

Що цього року ви загадали? Незважаючи на те, що попередній рік показав, що щось планувати – лише Бога розсмішити, я все-таки продовжую будувати плани і сподіватися на здійснення всіх моїх бажань. І крім нашої спільної мрії про перемогу, я мрію про особисте щастя,

– написала Могилевська під фото.



Наталія Могилевська на ліжку / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, про нове кохання Могилевська розповідала ще в червні. Вони познайомилися в перші дні повномасштабної війни. До 24 лютого чоловік тривалий час жив у Сполучених Штатах Америки. Наталія не розсекречує, хто став її обранцем, але зазначала, що він не військовий. Хоча, як з'ясувалося, зброю для захисту в її дім все-таки приніс.