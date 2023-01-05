Виконавиця рідко розповідає про особисте життя. Артистка тримає його якомога далі від сторонніх очей, але не приховує, що щаслива. А ось своїми фотографіями часто тішить шанувальників.

Цікаво Зустріла людину, яку дуже люблю, – Наталія Могилевська розповіла про коханого, який живе в неї

Домашній look Наталії Могилевської

Артистка поширила світлину, на якій зображена, сидячи на ліжку. Наталія позувала на камеру в затишній піжамі коричневого кольору, що складалася з кофти та штанів. Довге волосся вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила ніжний макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.

В руках зірка тримала чашку з ароматним напоєм, задумливо дивилась кудись.

Що цього року ви загадали? Незважаючи на те, що попередній рік показав, що щось планувати – лише Бога розсмішити, я все-таки продовжую будувати плани і сподіватися на здійснення всіх моїх бажань. І крім нашої спільної мрії про перемогу, я мрію про особисте щастя,

– написала Могилевська під фото.



Наталія Могилевська на ліжку / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, про нове кохання Могилевська розповідала ще в червні. Вони познайомилися в перші дні повномасштабної війни. До 24 лютого чоловік тривалий час жив у Сполучених Штатах Америки. Наталія не розсекречує, хто став її обранцем, але зазначала, що він не військовий. Хоча, як з'ясувалося, зброю для захисту в її дім все-таки приніс.