Наталія Могилевська пірнула в ополонку на Водохреще: ефектне фото в купальнику

46-річна Наталія Могилевська одна з небагатьох зірок, які наважилися скупатися на Водохреще. Вона пірнула у Дніпро в яскравому смугастому купальнику та пояснила, чому робить це не перший рік.

Співачка не літала за кордон після новорічних вогників, зимові канікули вона провела в Україні. Замість того, щоб вигріватися на теплих пляжах, вона занурилась у льодяне Дніпро. Так Наталія Могилевська привітала фанів з Водохрещем.

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Поки всі позують у купальниках на закордонних курортах, я залишаюсь вірна рідному Дніпру. І мені тепло, бо мене зігрівають серця моїх співгромадян. Всіх зі святом,

– написала артистка.

В ополонку вона пірнала в суцільному купальнику в смужку та не побоялася показати фігуру після свят. Схоже, Наталія Могилевська не налягала на салати й зберегла форму. Цікаво, що для купання на Водохреще вона зробила макіяж та ідеальну укладку, ніби для виходу на сцену.

Наталія Могилевська в купальнику на Водохреще / Фото з інстаграму співачки

У підписі співачка зізналась, що купається на Водохреще не для того, щоб очистити душу й тіло, а аби зміцнити імунітет. Після моржування вона почувається свіжо та бадьоро, відчуває приплив сил та енергії. Фани похвалили зірку за таку відвагу й засипали компліментами:

"Ви молодець, смілива";

"Яка жінка! І в вогонь, і в крижану воду";

"Ви в купальнику, на снігу виглядаєте чудово! І не обов'язково пірнати";

"Фігура просто вогонь, молодчина";

"Залишайтесь у такій прекрасній формі багато років".

Хто з зірок купався на Водохреще

Сергій Бабкін купався в крижаній воді, а його дружина Сніжана позувала оголеною на снігу.

Руслана обливалась крижаною водою. Однак цей ритуал співачка робить не лише 19 січня, а й кожного дня.

Суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво вперше в житті пірнув в ополонку й заявив, що українці – найбільш вольовий народ.

​Повний текст публікації Наталі Могилевської:

Поки всі позують у купальниках на закордонних курортах, я залишаюсь вірна рідному Дніпру. І мені тепло, бо мене зігрівають серця моїх співгромадян. Всіх зі святом!

Після занурення в крижану воду у людини частішає пульс і підвищується артеріальний тиск, також звужуються судини, а організм ніби пронизує струмом, тому людина почувається свіжо і бадьоро. Причина цих процесів – сильний стрес.

Потім ми відчуваємо задоволення, приплив сил, енергію, холод вже зовсім не відчувається, а все завдяки ендорфінам, тому самому гормону радості. Такий струс для всього організму змушує імунну систему працювати в посиленому режимі. Такий приголомшливий стан може зберігатися до 24 годин.