Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм.

Читайте також Українці в Польщі дорікнули Мандзюк через одяг з Бандерою: блогерка різко відповіла

Дизайнерка прямо натякнула артистці, що та порушує авторські права. Вона опублікувала спільне фото Наталії Могилевської та MamaRika, де обидві одягнуті у сукні з імітацією великої квітки на животі.

За що ви так? Ці сукні на фото – це підробки, скопійовані з українського бренду J'amemme, – йдеться у заяві Юлії Ярмолюк.

Наталію Могилевську звинуватили у носінні підробок / Скриншот з інстаграму

Дизайнерка також додала фото співачки за 30 серпня, де та позує у схожій сукні.

Так і хочеться сказати – не опять, а знову,

– підсумувала засновниця бренду.

Наталію Могилевську звинуватили у носінні підробок / Скриншот з інстаграму

На офіційному сайті бренду J'amemme дійсно є схожі сукні, які також імітують велику квітку. Їх ціна становить 1 300 євро.

Сукні з імітацією квітки бренду J'amemme / Скриншот із сайту

Могилевська наразі не коментувала звинувачень.

Головне про бренд J'amemme