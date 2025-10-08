Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм.
Читайте також Українці в Польщі дорікнули Мандзюк через одяг з Бандерою: блогерка різко відповіла
Дизайнерка прямо натякнула артистці, що та порушує авторські права. Вона опублікувала спільне фото Наталії Могилевської та MamaRika, де обидві одягнуті у сукні з імітацією великої квітки на животі.
За що ви так? Ці сукні на фото – це підробки, скопійовані з українського бренду J'amemme, – йдеться у заяві Юлії Ярмолюк.
Наталію Могилевську звинуватили у носінні підробок / Скриншот з інстаграму
Дизайнерка також додала фото співачки за 30 серпня, де та позує у схожій сукні.
Так і хочеться сказати – не опять, а знову,
– підсумувала засновниця бренду.
Наталію Могилевську звинуватили у носінні підробок / Скриншот з інстаграму
На офіційному сайті бренду J'amemme дійсно є схожі сукні, які також імітують велику квітку. Їх ціна становить 1 300 євро.
Сукні з імітацією квітки бренду J'amemme / Скриншот із сайту
Могилевська наразі не коментувала звинувачень.
Головне про бренд J'amemme
- Бренд одягу заснований у 2018 році. Він має унікальний підхід у моді, використовуючи певні кольори та форми, а характерні плісе роблять його впізнаваним.
- Одяг J'amemme неодноразово обирали для виходів у світ відомі люди, серед яких: Мей Маск, Кет Грем, Клер Холт, Леоні Ханне, Лілі Коллінз, Олівія Калпо та Коко Роша.
- Крім того, бренд часто з'являється на сторінках популярних журналів: Vogue Philippines, Vogue Portugal, Schön! China та ELLE Czech.