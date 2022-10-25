Нас завернув Господь, – Наталія Могилевська з командою ледь не потрапила під ракетний обстріл

Співачка Наталія Могилевська на вихідних мала концерт в Олександрії. Дорогою туди артистка з командою зупинилася на заправці, що врятувало їх він обстрілу.

На вихідних українців розбудили сирени повітряної тривоги, ворог цинічно обстрілював мирні міста. Обстріли деяких регіонів продовжувались і вдень. Під один з вибухів ледь не потрапила Могилевська.

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Наталія Могилевська ледь не потрапила під ракетний обстріл

Дорогою в Олександрію команда артистки ледь не потрапила в епіцентр вибуху в Черкаській області. Їх врятувало те, що незадовго до обстрілу зупинилися на заправці.

Ми проїжджали Смілу вчора через п'ять хвилин після вибуху. Якби до цього не зупинилися на заправці, то потрапили б у самий епіцентр вибуху. Ми мали їхати якраз по окружній. Тобто нас Господь Бог завернув,

– розповіла Могилевська в інстаграм-сторіс.



Наталія Могилевська про вибух / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Як Могилевська реагує на ракетні обстріли

Співачка живе в приватному будинку на Осокорках. 17 жовтня під час ранкової атаки іранських дронів один з них пролетів над її домом. Як розповіла зірка, вона з сусідами намагались його збити. Наталія Могилевська опублікувала відео, на якому показала, як летить та гуде дрон. Водночас у ролику чутно постріли.

А під час масової повітряної тривоги, яка була 10 жовтня, Могилевська була в київському метро. Там вона разом з іншими мешканцями міста заспівала "Ой у лузі червона калина".