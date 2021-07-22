У Києві відгримів перший сольний концерт співачки Наталії Гоголь. Артистка вперше показала концертну програму, виконала нові пісні та ті треки, які вже давно полюбили слухачі. Усі вони ввійдуть в дебютний альбом виконавиці.

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Кліп на пісню "Горький шоколад"

У день концерту відбулася прем'єра кліпу Наталії та пісню "Горький шоколад". Співачка поставала перед камерою в трьох образах, у яких поєднувалися легкість і самоіронія.

Лірична героїня та актор любовних балад приміряла образ "Аліси в країні чудес". Вона грала емоціями, демонструвала хореографічні вміння.



Наталія Гоголь / Фото пресслужби

"На написання пісень мене завжди надихають стосунки. Це може бути дружба, кохання. Пісня "Горький шоколад" – про розставання, але не в класичній формі, яку всі звикли відчувати. Навпаки, в ній мовиться про те, що в закінченні стосунків немає нічого трагічного. Це завжди початок чогось нового", – розповіла авторка.

У цьому відео я інша. З гумором підходжу до всього, що відбувається. Я твердо впевнена, що таке сприйняття речей – найправильніший шлях. У нас вийшло розкрити цю нову грань мене, адже я люблю жартувати, перевтілюватися. Найважливіший меседж мого нового кліпу – зберігати легкість у всьому,

– наголосила Наталія.

Режисер відео Юрій Двіжон додав, що Наталія у всіх роботах зовсім різна й щоразу вона по-новому відкривається глядачу. Цей кліп не став винятком: "У цій історії вона зіграла жартівливу принцесу, яка живе у своєму казковому світі й мріє зустріти принца всього життя".

Наталія Гоголь – "Горький шоколад": дивіться відео онлайн