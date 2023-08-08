Голлівудська зірка Наталі Портман і танцівник Бенджамін Мільп'є були у шлюбі 11 років. Як повідомляють інсайдери, пара готується до розлучення.

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Наталі Портман розлучається з чоловіком

Акторка Наталі Портман перестала з'являтися на публіці з обручкою. На саміті Angel City Equity Summit у Сіднеї зірка постала без традиційного аксесуара. До того ж 5 серпня пара мала б відсвяткувати річницю шлюбу. Натомість у мережі не з'явилося вітальних фото.



Наталі Портман з чоловіком / Фото з інстаграму акторки

Причиною розлучення інсайдери називають зраду Бенжаміна Мільп'є. У червні пішли чутки, що танцівник закрутив роман з 25-річною екоактивісткою Камілою Етьєн. Тоді джерела повідомляли, що Наталі не готова розлучатися, а буде боротися за те, щоб зберегти сім'ю.

Після того, як стало відомо про роман, вони намагалися працювати над своїм шлюбом, але наразі перебувають у скрутному становищі,

– кажуть інсайдери про подружжя.

Нагадаємо, Наталі Портман називала його роман з екоактивісткою "коротким і безглуздим зв'язком", який нічого не означав.

Що відомо про шлюб Наталі й Бенджаміна

Портман та Мільп'є познайомилися на зйомках фільму "Чорний лебідь" – тоді Бенджамін був головним хореографом, а Наталі мала головну роль.

У 2010 році представники пари оголосили, що вони заручені та чекають на дитину. Через два роки Наталі та Бенджамін одружилися, а у 2014 вирішили переїхати до Парижа. Та ще через 2 роки знову повернулися в Штати.

Подружжя виховує двох дітей: 12-річного сина Алефа та 6-річну доньку Амалію.