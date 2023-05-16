Настя Каменських пожалілася на безсонну ніч через ракетну атаку: на неї накинулися в коментарях

Настя Каменських вляпалася у скандал через розіграш автомобіля Infiniti за кілька мільйонів, щоб зібрати 100 тисяч гривень донатів на ЗСУ. Після цього співачка показалася невиспаною через ракетну атаку на Київ, але її все одно розкритикували.

Настя Каменських вийшла в інстаграм, щоб похвалити українців і назвати сильними, незламними людьми, які переживають надвипробування. Однак розчулити публіку й відвернути увагу від іменного "благодійного конкурсу" з Infiniti та айфоном у неї не вийшло.

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Настю Каменських захейтили за скандальний розіграш

18 ракет було запущено сьогодні вночі по Україні. Здається, ми вже звикли до будь-яких випробувань, але сьогодні о 3 ночі знову, ніби вперше, відчуваєш як тремтять стіни. Кажуть, Бог дає стільки випробувань, скільки людина може витримати. То ми хто з вами?

– написала Настя Каменських.

Настя Каменських після ракетної атаки на Київ / Фото з інстаграму співачки

Настя Каменських після ракетної атаки на Київ / Фото з інстаграму співачки

Однак її "невиспані" фото не викликали співчуття фоловерів. Одні закидали артистку коментарями, куди зник її іменний гівевей з Infiniti за кілька мільйонів гривень. Іншим здалося, що кадри награні, а дехто й узагалі згадав Каменських втечу за кордон перед вторгненням Росії:

"Настя, так а де тачка? Чи вже зп відбила?.. Справа ж не в лохотроні, а в паразитуванні на темі війни і використанні авторитету ЗСУ для власного збагачення";

"Це така дичина з тим гівом. Іспанський сором просто";

"А де ваш розіграш Infiniti подівся? Резервний аккаунт видаляти не збираєтесь? Така відома "зірка", а займається інфошахрайством, приплітаючи благодійність до своїх злочинів";

"А чому видалила свій пост з розіграшем Infiniti?";

"А що там з Infiniti, чому ви видалили допис?";

"Дуже доречно було запустити гімновей з Infiniti після такої ночі. Де ваша совість?"

"Смішно чути це від людини, яка до початку війни вже була за кордоном. Повернулась, почула кілька "бахів" і все, обіср*лась! Потапа на передову! Там, до речі, багато зірок чоловіків, справжніх";

"Ну акторка, що тут скажеш. На другому фото так взагалі увійшли в роль "біль, страждання, недосип".

Між іншим, нещодавно Насті Каменських довелося виправдовуватися ще й за Потапа, якого експідопічна GIP C звинувачувала в домаганнях і схилянні до інтиму в обмін на кар'єру. Дружина репера тоді коментувала, що на їхньому імені хотіли зробити собі піар.