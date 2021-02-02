Інстаграм-блогерка Анастасія Зінченко відправилась зі своїм коханим Максимом Соколюком на спекотний Занзібар. Дівчина вже поділилась своїми першими враженнями про африканський острів.

Джерело: інстаграм Насті Зінченко

У відпустці за кордоном вона та її бойфренд – голова міграційної служби України – перебувають вже два дні.

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Настя Зінченко на Занзібарі

Після захворювання коронавірусом Зінченко відправилась підкріплювати імунітет на Занзібар – одна з небагатьох заморських країн, куди дозволено летіти на відпочинок українцям. Там пара купається в океані, смакує місцеві страви, досліджує острів та розповідає про місцевий колорит.

За її словами, діти на острові є не надто привітними, аеропорт – крихітний і дещо занедбаний, проте є і позитивні моменти: на Занзібарі є дуже багато фруктів та гучні вечірки. "Дівчинка з собочкою з Уханю", як її назвали у ЗМІ через відмову покидати місто Ухань в Китаї без домашнього улюбленця на початку пандемії, не забуває також засмагати та купатись в океані.

Настя Зінченко відпочиває на Занзібарі: фото з інстаграму / Колажі "РБК Україна"