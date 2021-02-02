Инстаграм-блогер Анастасия Зинченко отправилась со своим возлюбленным Максимом Соколюком на жаркий Занзибар. Девушка уже поделилась своими первыми впечатлениями об африканском острове.

Источник: инстаграм Насти Зинченко

В отпуске за границей она и ее бойфренд – глава миграционной службы Украины – находятся уже два дня.

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Настя Зинченко на Занзибаре

После заболевания коронавирусом Зинченко отправилась укреплять иммунитет на Занзибар – в одну из немногих заморских стран, куда разрешено лететь на отдых украинцам. Там пара купается в океане, пробует местные блюда, исследует остров и рассказывает о местном колорите.

По ее словам, дети на острове не слишком приветливые, аэропорт – крошечный и немного заброшенный, однако есть и положительные моменты: на Занзибаре очень много фруктов и шумные вечеринки. "Девочка с собачкой из Уханя", как ее назвали в СМИ из-за отказа покидать город Ухань в Китае без домашнего любимца в начале пандемии, не забывает также загорать и купаться в океане.

Настя Зинченко отдыхает на Занзибаре: фото из инстаграма / коллажи "РБК Украина"