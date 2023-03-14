Моє серденько зайняте, – Анастасія Панова з Miss Charm вперше розповіла, з ким зустрічається
Учасниці конкурсів краси не люблять розповідати про бойфрендів та особисте життя. Однак ексклюзивно для 24 Каналу Анастасія Панова, яка представляла Україну на Miss Charm 2023, зізналася, хто вкрав її серце.
У Києві в Анастасії Панової були стосунки, але під час повномасштабної війни все закінчилося. В інтерв'ю 24 Каналу дівчина пояснила, чому моделям важко знайти кохання та чому сама рік ні з ким не зустрічалася.
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З ким зустрічається Анастасія Панова
"У дівчини, яка працює моделлю, не може бути особистого життя. Сьогодні я в одній країні, наступного дня в іншій. Коли такий графік, чоловік не хоче чекати тебе на одному місці. Якщо в Україні в мене була якась стабільність, були стосунки, то останній рік я вся в сім'ї, вся в роботі. Дуже важко впустити нову людину у своє життя", – заявила нам Анастасія Панова.
Однак все ж розсекретила, що останні два місяці не самотня, бо "один український парубок забрав її серце у свій полон". Хто він, дівчина не оголосила.
Останні два місяці моє серденько зайняте. Він непублічний. Я покажу лише того чоловіка, з яким усе буде серйозно, який зробить мені пропозицію, з яким я будуватиму сім'ю. Поки немає каблучки, немає його в інстаграмі,
– пожартувала Анастасія Панова.
Анастасія Панова з Miss Charm 2023 / Фото з інстаграму моделіПовне інтерв'ю Анастасії Панової читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".
- Нагадаємо, що представниця України на "Міс Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко теж відмовилася розсекречувати, з ким зустрічається. Відомо лише, що він не політик, не держслужбовець, не розвідник і "бореться на своєму фронті".
- Невдовзі після цієї заяви модель похвалилася, що виходить заміж. Пропозицію їй зробили у лютому після повернення в Україну зі США.