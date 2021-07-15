Відома українська співачка Настя Каменських продовжує насолоджуватися відпочинком разом з чоловіком Потапом. Вона опублікувала нові фото на особистій сторінці в інстаграмі та завела мережу.

Спекотно Настя Каменських прикрила оголені груди руками: провокативне фото в трусиках

Настя Каменських у бікіні

Цього разу виконавиця влаштувала спокусливу фотосесію на яхті. Для зйомки вона приміряла блакитний купальник, який вдало підкреслював бездоганну фігуру артистки.

Настя Каменських позувала перед камерою з усіх боків, показуючи принади – вона демонструвала стрункі та довгі ноги, хизувалась пишним бюстом та апетитними сідницями.

Співачка вирішила не доповнювати образ аксесуарами, закцентувавши на своїх формах. Вона розпустила довге волосся, а також постала без косметики, адже не соромиться природної вроди.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Шанувальники залишилися у захваті від сексапільних світлин Каменських: