Известная украинская певица Настя Каменских продолжает наслаждаться отдыхом вместе с мужем Потапом. Она опубликовала новые фото на личной странице в Инстаграме и завела сеть.

Жарко Настя Каменских прикрыла обнаженную грудь руками: провокационное фото в трусиках

Настя Каменских в бикини

На этот раз исполнительница устроила соблазнительную фотосессию на яхте. Для съемки она примерила голубой купальник, который удачно подчеркивал безупречную фигуру артистки.

Настя Каменских позировала перед камерой со всех сторон, показывая прелести – она демонстрировала стройные и длинные ноги, хвасталась пышным бюстом и аппетитными ягодицами.

Певица решила не дополнять образ аксессуарами, акцентировав на своих формах. Она распустила длинные волосы, а также предстала без косметики, ведь не стесняется естественной красоты.

Для просмотра фото листайте направо:

Поклонники остались в восторге от сексапильных фотографий Каменских: