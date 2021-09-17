У неділю, 19 вересня, у Києві відбудеться великий сольний концерт російської співачки Любові Успенської. Любителів шансону 67-річна артистка збере в одному з найбільших концертних майданчиків столиці – "Палаці Україна".
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Сольник Успенської відбудеться в супроводі симфонічного оркестру. Однак це не всі сюрпризи, які вона готує для української публіки. Палка прихильниця Путіна заспіває в дуеті з Настею Каменських. Про це виданню "Гордон" повідомила команда Любові Успенської.
Перед сольним концертом у Києві фанатка Путіна відвідає Харків і Дніпро, а після – Одесу, Херсон і Запоріжжя.
Афіша концерту Любові в "Палаці Україна" / Фото з Kontramarka
Любов Успенська й Україна
Співачка народилась і виросла в Києві – закінчила музичну школу та училище (нині академію) імені Глієра. Однак з початку 90-х років живе в Москві. Відтак Успенську вважають російською артисткою українського походження.
Вона й сама старанно підтримує статус зірки російського шансону. Зокрема публічно висловлює симпатії президенту РФ Володимиру Путіну.
Останній концерт в Україні Любов Успенська дала в листопаді 2019 року. Її виступ у "Палаці Спорту" був присвячений ювілею – 65-річчю, а в глядацькому залі тоді помітили ексдепутата Олега Ляшка з дружиною Росітою.
Любов Успенська про Путіна
- "Я жінка високого класу. І якщо вже й буду з кимось, то тільки з Медведєвим або Путіним", – заявляла співачка в інтерв'ю виданню "Собеседник";
- "Красивий, привабливий і зі здоровою шкірою", – говорила Успенська в ефірі шоу "Бар в большом городе";
- "Снився сон, що я сиджу біля каміна. Володимир Володимирович зі мною сидить. Він такий тонкий, чуттєвий. Я побачила в ньому не президента, а чоловіка", – розповідала Успенська в інтерв'ю Гордону.