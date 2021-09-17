У неділю, 19 вересня, у Києві відбудеться великий сольний концерт російської співачки Любові Успенської. Любителів шансону 67-річна артистка збере в одному з найбільших концертних майданчиків столиці – "Палаці Україна".

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Сольник Успенської відбудеться в супроводі симфонічного оркестру. Однак це не всі сюрпризи, які вона готує для української публіки. Палка прихильниця Путіна заспіває в дуеті з Настею Каменських. Про це виданню "Гордон" повідомила команда Любові Успенської.

Перед сольним концертом у Києві фанатка Путіна відвідає Харків і Дніпро, а після – Одесу, Херсон і Запоріжжя.

Афіша концерту Любові в "Палаці Україна" / Фото з Kontramarka

Зауважимо, Настя Каменських не верше співатиме з фанаткою Путіна. Три роки тому, влітку 2018 року, українка долучилась до творчого вечора Любові Успенської, який відбувся в рамках музичного фестивалю "Жара". Тоді в дуеті вони виконали хіт "Ты же не забыл".

Любов Успенська й Україна

Співачка народилась і виросла в Києві – закінчила музичну школу та училище (нині академію) імені Глієра. Однак з початку 90-х років живе в Москві. Відтак Успенську вважають російською артисткою українського походження.

Вона й сама старанно підтримує статус зірки російського шансону. Зокрема публічно висловлює симпатії президенту РФ Володимиру Путіну.

Останній концерт в Україні Любов Успенська дала в листопаді 2019 року. Її виступ у "Палаці Спорту" був присвячений ювілею – 65-річчю, а в глядацькому залі тоді помітили ексдепутата Олега Ляшка з дружиною Росітою.

Любов Успенська про Путіна